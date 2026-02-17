Новини
Олимпийска шампионка си показа сутиена и спечели повече от 1 милион долара

17 Февруари, 2026 13:29 1 270 7

Кънкьорката, която е годеница на ютюбъра-боксьор Джейк Пол, спечели злато и сребро от форума

Снимка: Instagram
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Юта Лердам може да спечели повече от 1 милион долара от американски спортен концерн, чието бельо тя показа на зимните олимпийски игри. Кънкьорката, която е годеница на ютюбъра-боксьор Джейк Пол, спечели злато и сребро от форума.

След триумфа си на 1000 м в бързото пързаляне с кънки миналия понеделник, Лердам разкопча състезателния си костюм, за да покаже белия си сутиен. Снимката светкавично обиколи новинарските сайтове и социални мрежи по целия свят.

Според Фредерик де Лаат, която е специалист по рекламата на жени спортистки, Юта ще получи повече от един милион долара за жеста.

Оказа се, че 27-годишната шампионка ще монетизира дори сълзите си от радост на подиума.


  • 1 Директора👨‍✈️

    7 1 Отговор
    Е тва е жена. Здрава и мощна. Браво!

    13:32 17.02.2026

  • 2 хехе

    6 0 Отговор
    абе кВо стана с кондомите заредиха ли вендинг машините че съм се притеснил и не моА да спя.

    13:34 17.02.2026

  • 3 Всичко е пари, приятелю

    3 1 Отговор
    Гледайте Олимпийските игри и си мислете за милионерите, които ни правят шоу. Спортът вече не е спорт, пълна комерсия цари навсякъде.

    13:38 17.02.2026

  • 4 бат паф

    5 1 Отговор
    Оказа се, че 27-годишната шампионка че може да монетизира
    и десетки милиони ако си покажи ощавеното коте в платени сайтове
    както и да набеди някой не подозиращ лапнишаран почитател да монетизира и в METOO

    13:40 17.02.2026

  • 5 Сивата котка

    2 0 Отговор
    Ако си бе показалаи и гащите, поне още толкова. Или по надолу е немала бельо...та само държача показала.

    13:43 17.02.2026

  • 6 е ми

    0 2 Отговор
    злато веднъж на 2 години не се яде. После на старини ще се надява на мизерна пенсийка. Не само работещите на струга имат право да монетизират работата си.

    13:44 17.02.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

