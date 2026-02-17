Олимпийска шампионка си показа сутиена и спечели повече от 1 милион долара

Юта Лердам може да спечели повече от 1 милион долара от американски спортен концерн, чието бельо тя показа на зимните олимпийски игри. Кънкьорката, която е годеница на ютюбъра-боксьор Джейк Пол, спечели злато и сребро от форума.

След триумфа си на 1000 м в бързото пързаляне с кънки миналия понеделник, Лердам разкопча състезателния си костюм, за да покаже белия си сутиен. Снимката светкавично обиколи новинарските сайтове и социални мрежи по целия свят.

Според Фредерик де Лаат, която е специалист по рекламата на жени спортистки, Юта ще получи повече от един милион долара за жеста.

Оказа се, че 27-годишната шампионка ще монетизира дори сълзите си от радост на подиума.