Олимпийска шампионка си показа сутиена и спечели повече от 1 милион долара

Юта Лердам може да спечели повече от 1 милион долара от американски спортен концерн, чието бельо тя показа на зимните олимпийски игри. Кънкьорката, която е годеница на ютюбъра-боксьор Джейк Пол, спечели злато и сребро от форума.
След триумфа си на 1000 м в бързото пързаляне с кънки миналия понеделник, Лердам разкопча състезателния си костюм, за да покаже белия си сутиен. Снимката светкавично обиколи новинарските сайтове и социални мрежи по целия свят.
Според Фредерик де Лаат, която е специалист по рекламата на жени спортистки, Юта ще получи повече от един милион долара за жеста.
Оказа се, че 27-годишната шампионка ще монетизира дори сълзите си от радост на подиума.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Директора👨✈️
13:32 17.02.2026
2 хехе
13:34 17.02.2026
3 Всичко е пари, приятелю
13:38 17.02.2026
4 бат паф
и десетки милиони ако си покажи ощавеното коте в платени сайтове
както и да набеди някой не подозиращ лапнишаран почитател да монетизира и в METOO
13:40 17.02.2026
5 Сивата котка
13:43 17.02.2026
6 е ми
13:44 17.02.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.