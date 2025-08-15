Новини
Плейофната фаза в Лига Европа ще предложи "български" сблъсък

15 Август, 2025 09:29 739 0

  • доминик янков-
  • риека-
  • кирил десподов-
  • паок-
  • лига европа-
  • футбол

Това ще е двубой между двама бивши съотборници от Лудогорец - Доминик Янков с Риека срещу Кирил Десподов с ПАОК

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Плейофната фаза в Лига Европа ще предложи "български" сблъсък. Това ще е двубой между двама бивши съотборници от Лудогорец - Доминик Янков с Риека срещу Кирил Десподов с ПАОК.

„Двуглавите орли“ стигнаха до тази фаза, след като надвиха австрийския Волфсбергер с 1:0 след продължения. Редовното време и на двата двубоя завърши 0:0. Единственото попадение заби Мади Камара.

Десподов не игра в нито един от двата мача заради контузия. Янков пък не бе на терена за реванша срещу ирландския Шелбърн, спечелен с 3:1, но записа минути при загубата с 1:2 у дома.

Кирил и Доминик са играли общо 83 мача заедно с екипите на Лудогорец и националния отбор. В тях са си взаимодействали за гол само веднъж - крилото асистира на халфа при успеха с 4:0 над ЦСКА за Суперкупата на България през 2021 г, припомниха колегите от dsport.bg.


