Шефът на Ferrari за инженера на Хамилтън: Спрете с тази история!

Шефът на Ferrari - Фредерик Васьор, опита да охлади напрежението около темата с Люис Хамилтън и липсата на постоянен състезателен инженер, определяйки медийния шум като пресилен.

През сезон 2025 седемкратният световен шампион работеше с Рикардо Адами, но през зимната пауза беше официално съобщено, че двамата ще прекратят съвместната си работа и няма да продължат партньорството си през 2026-а година. По време на предсезонните тестове Хамилтън си сътрудничи с Карло Санти, но това решение е временно, като от Ferrari очакват в близко бъдеще да обявят кой ще заеме ролята на постоянен състезателен инженер.

Според Васьор, ситуацията няма да се отрази неблагоприятно на представянето на британеца, въпреки че той няма да разполага с вече изградено работно взаимодействие с новия си инженер. Очакванията са позицията да бъде поета от Седрик Мишел-Грожан, който наскоро напусна Макларън и в момента изкарва задължителния период на почивка, преди да се присъедини към нов тим.

„Моля ви, спрете с тази тази история. Ако имате падок от 22 коли, е нормално всяка година да има шест или седем нови инженери, същото важи и за шефовете на отборите. Може би аз и Тото (Волф) сме най-старите. Всяка година трима или четирима шефове на отбори биват сменени и това не е краят за отбора“, каза Васьор.

„Днес един отбор включва около 1500 човека. Не е само един инженер. Човекът, който стои на стената на боксовете, води група от хора, които работят по колата. Не е само един индивид. Във Формула 1 отборът винаги е важен, не е само един човек“, допълни ръководителят на „Черните кончета“.