Страхотно постижение за България: Влязохме в топ 30 на УЕФА

След силното представяне на родните ни отбори в европейските клубни турнири този сезон, България се изкачи до 29-о място по коефициенти в таблицата на УЕФА.

Нашите тимове изместиха представителите на Русия, които след началото на военната агресия в Украйна през 2022 г. бяха извадени от турнирите в Европа, но коефициентът им бе замразен с идеята, че тяхното участие ще бъде преразгледано след края на войната. Междувременно Съюзът на европейските футболни асоциации (УЕФА) присъжда на Русия фиксирани 4,333 точки всяка година.

Това е поредно пропадане за руските отбори, които през юли бяха изпреварени от Словения и Украйна, а в началото на този месец и от представителите на Азербайджан.

Този сезон от своя страна е напът да се превърне в един от най-успешните за българските отбори в Европа през последното десетилетие. Лудогорец вече си гарантира европейска зима и сега предстои да разберем дали ще играе в Лига Европа или Лигата на конференциите.

Левски и Арда пък са на плейоф в Лигата на конференциите.

Разградските “орли” не са пропускали участие в следквалификационния етап на турнирите от 2015 г., а за последно България имаше два представителя в груповата фаза на турнирите на УЕФА през сезон 2021/2022, когато участваха Лудогорец и ЦСКА.

През сезон 2010/2011 пък беше последният път, когато три български тима стигнаха до плейофите за влизане в групите. Тогава Литекс (сега Ловеч) отпадна от Дебрецен от Унгария, докато ЦСКА сломи ТНС от Уелс, а Левски се справи със шведския АИК.