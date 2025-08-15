Новини
Спорт »
Световен футбол »
Ясен е съперникът на Арда в плейофа на Лигата на конференциите

Ясен е съперникът на Арда в плейофа на Лигата на конференциите

15 Август, 2025 08:59 1 151 0

  • арда-
  • футбол-
  • лига на конференциите-
  • ракув

Мачовете между Арда и Ракув предстоят на 21-ви и 28-и август

Ясен е съперникът на Арда в плейофа на Лигата на конференциите - 1
Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Отборът на Ракув е следващият европейски съперник на Арда. Поляците стигнаха до успех с 2:0 срещу тима на Макаби Хайфа в срещата реванш от третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Израелците спечелиха първия мач с 1:0, но отпадат от надпреварата с общ резултат 1:2.

Мачът се игра на стадион “Надьердеи” в унгарския град Дебрецен заради напрегнатата ситуация в Израел. Поляците поведоха с гола на Петер Барат в добавеното време на първата част, а малко след почивката останаха с човек повече заради втория жълт картон на Лисав Ейсат. Победният гол за тима от Източна Европа отбеляза Ламин Диаби-Фадига в 76-ата минута на срещата.

Мачовете между Арда и Ракув предстоят на 21-ви и 28-и август. Кърджалийци стигнаха до решителните битки за влизане в основната схема на третия по сила турнир, организиран от УЕФА, след като отстраниха Кауно Жалгирис с общ резултат 3:0 (1:0, 2:0)


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ