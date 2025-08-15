Ясен е съперникът на Арда в плейофа на Лигата на конференциите

Отборът на Ракув е следващият европейски съперник на Арда. Поляците стигнаха до успех с 2:0 срещу тима на Макаби Хайфа в срещата реванш от третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Израелците спечелиха първия мач с 1:0, но отпадат от надпреварата с общ резултат 1:2.

Мачът се игра на стадион “Надьердеи” в унгарския град Дебрецен заради напрегнатата ситуация в Израел. Поляците поведоха с гола на Петер Барат в добавеното време на първата част, а малко след почивката останаха с човек повече заради втория жълт картон на Лисав Ейсат. Победният гол за тима от Източна Европа отбеляза Ламин Диаби-Фадига в 76-ата минута на срещата.

Мачовете между Арда и Ракув предстоят на 21-ви и 28-и август. Кърджалийци стигнаха до решителните битки за влизане в основната схема на третия по сила турнир, организиран от УЕФА, след като отстраниха Кауно Жалгирис с общ резултат 3:0 (1:0, 2:0)