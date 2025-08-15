Днес стартира 5-ият кръг в Първа лига

Първа лига - 5 кръг:
15 август - петък, 19:00
ЦСКА 1948 - Монтана
15 август - петък, 21:15
Локомотив Пловдив - Славия
16 август - събота, 19:00
Спартак Варна - Черно море Варна
16 август - събота, 21:15
Берое Стара Загора - Ботев Пловдив
17 август - неделя, 19:00
Лудогорец - Локомотив София
17 август - неделя, 21:15
Ботев Враца - Левски
18 август - понеделник, 19:00
Септември София - Добруджа Добрич
18 август - понеделник, 21:15
Арда Кърджали - ЦСКА
