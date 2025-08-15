Новини
Днес стартира 5-ият кръг в Първа лига

15 Август, 2025 15:29 490 0

Два мача ще се изиграят в петъчния ден

Снимка: БГНЕС
Първа лига - 5 кръг:

15 август - петък, 19:00
ЦСКА 1948 - Монтана

15 август - петък, 21:15
Локомотив Пловдив - Славия

16 август - събота, 19:00
Спартак Варна - Черно море Варна

16 август - събота, 21:15
Берое Стара Загора - Ботев Пловдив

17 август - неделя, 19:00
Лудогорец - Локомотив София

17 август - неделя, 21:15
Ботев Враца - Левски

18 август - понеделник, 19:00
Септември София - Добруджа Добрич

18 август - понеделник, 21:15
Арда Кърджали - ЦСКА


