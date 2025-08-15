Обявиха програмата за 6 и 7 кръг на efbet Лига

Спортно-техническата комисия на БФС обяви програмата за 6 и 7 кръг на efbet Лига.
6 кръг
22 август (петък), 20:30 часа
ЛОКОМОТИВ СОФИЯ - СПАРТАК ВАРНА
23 август (събота), 19:00 часа
МОНТАНА - СЕПТЕМВРИ
23 август (събота), 21:15 часа
ЧЕРНО МОРЕ - ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ
24 август (неделя), 17:45 часа
ДОБРУДЖА - БОТЕВ ВРАЦА
24 август (неделя), 20:15 часа
ЦСКА - ЦСКА 1948
25 август (понеделник), 19:00 часа
СЛАВИЯ - АРДА
25 август (понеделник), 21:15 часа
БЕРОЕ - ЛУДОГОРЕЦ
БОТЕВ ПЛОВДИВ - ЛЕВСКИ отложен
7 кръг
29 август (петък), 17:30 часа
МОНТАНА - ДОБРУДЖА
29 август (петък), 19:45 часа
БОТЕВ ВРАЦА - ЧЕРНО МОРЕ
29 август (петък), 22:00 часа
СЕПТЕМВРИ - ЛОКОМОТИВ СОФИЯ
30 август (събота), 19:00 часа
СПАРТАК ВАРНА - ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ
30 август (събота), 21:15 часа
СЛАВИЯ - ЦСКА
31 август (неделя), 19:15 часа
ЛЕВСКИ - ЦСКА 1948
31 август (неделя), 21:30 часа
ЛУДОГОРЕЦ - БОТЕВ ПЛОВДИВ
01 септември (понеделник), 20:00 часа
АРДА - БЕРОЕ
