Обявиха програмата за 6 и 7 кръг на efbet Лига

15 Август, 2025 22:44 409 0

Мачът Ботев Пловдив - Левски е отложен

Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Спортно-техническата комисия на БФС обяви програмата за 6 и 7 кръг на efbet Лига.

6 кръг

22 август (петък), 20:30 часа
ЛОКОМОТИВ СОФИЯ - СПАРТАК ВАРНА

23 август (събота), 19:00 часа
МОНТАНА - СЕПТЕМВРИ

23 август (събота), 21:15 часа
ЧЕРНО МОРЕ - ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ

24 август (неделя), 17:45 часа
ДОБРУДЖА - БОТЕВ ВРАЦА

24 август (неделя), 20:15 часа
ЦСКА - ЦСКА 1948

25 август (понеделник), 19:00 часа
СЛАВИЯ - АРДА

25 август (понеделник), 21:15 часа
БЕРОЕ - ЛУДОГОРЕЦ

БОТЕВ ПЛОВДИВ - ЛЕВСКИ отложен

7 кръг

29 август (петък), 17:30 часа
МОНТАНА - ДОБРУДЖА

29 август (петък), 19:45 часа
БОТЕВ ВРАЦА - ЧЕРНО МОРЕ

29 август (петък), 22:00 часа
СЕПТЕМВРИ - ЛОКОМОТИВ СОФИЯ

30 август (събота), 19:00 часа
СПАРТАК ВАРНА - ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ

30 август (събота), 21:15 часа
СЛАВИЯ - ЦСКА

31 август (неделя), 19:15 часа
ЛЕВСКИ - ЦСКА 1948

31 август (неделя), 21:30 часа
ЛУДОГОРЕЦ - БОТЕВ ПЛОВДИВ

01 септември (понеделник), 20:00 часа
АРДА - БЕРОЕ


