Левски преотстъпи нападател във Втора лига

19 Август, 2025 11:30 443 0

  • стивън стоянчов-
  • етър-
  • левски-
  • втора лига

Стивън Стоянчов е роден на 18 септември 2007 година

Левски преотстъпи нападател във Втора лига - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Левски преотстъпи нападателя Стивън Стоянчов на Етър Велико Търново. Договорът е за наем до края на сезон 2025/26. в Mr Bit Втора лига, обявиха "сините".

Стивън Стоянчов е роден на 18 септември 2007 година. Той е част от Академия Левски от 2018 година. Подписа първия си професионален договор с клуба в средата на месец август 2025 година.

"ПФК Левски пожелава на Стивън Стоянчов здраве, успешна реализация и успехи в новото предизвикателство", написаха столичани.


