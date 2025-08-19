Левски преотстъпи нападател във Втора лига

Левски преотстъпи нападателя Стивън Стоянчов на Етър Велико Търново. Договорът е за наем до края на сезон 2025/26. в Mr Bit Втора лига, обявиха "сините".

Стивън Стоянчов е роден на 18 септември 2007 година. Той е част от Академия Левски от 2018 година. Подписа първия си професионален договор с клуба в средата на месец август 2025 година.

"ПФК Левски пожелава на Стивън Стоянчов здраве, успешна реализация и успехи в новото предизвикателство", написаха столичани.