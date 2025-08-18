Новини
Олимпиакос се възхити на Александър Везенков

18 Август, 2025 20:30 401 1

Гръцкият гранд определи Саша Везенков като "абсолютния анти-звезда"

Олимпиакос се възхити на Александър Везенков - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

В публикация във Facebook, озаглавени "тогава и сега", Олимпиакос отдаде почит на Александър Везенков, проследявайки пътя му от 2018 г. до днес. Гръцкият гранд определи Саша Везенков като "абсолютния анти-звезда", подчертавайки неговата скромност и решаващо присъствие в отбора.

Публикацията започва с пристигането на Везенков в Пирея през 2018 г., продължава с превръщането му през 2023 година в най-добрия играч в Европа и последвалия трансфер в НБА, а завършва със завръщането му в Олимпиакос през сезон 20242025.

Крилото на Олимпиакос записа средно по 19,8 точки и 6,6 борби в 38 мача в миналогодишното издание на Евролигата, докато в гръцкото първенство постигна 18,4 точки и 6,1 борби в 27 двубоя.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 2 гласа.
  • 1 НИК

    0 0 Отговор
    Кога ли ще можем и ние в България да му се зарадваме? Кога ще вземе участие в някой мач на националния отбор и няма да е вечно контузен точно, когато са срещите на националите.

    20:39 18.08.2025

