Олимпиакос се възхити на Александър Везенков

В публикация във Facebook, озаглавени "тогава и сега", Олимпиакос отдаде почит на Александър Везенков, проследявайки пътя му от 2018 г. до днес. Гръцкият гранд определи Саша Везенков като "абсолютния анти-звезда", подчертавайки неговата скромност и решаващо присъствие в отбора.

Публикацията започва с пристигането на Везенков в Пирея през 2018 г., продължава с превръщането му през 2023 година в най-добрия играч в Европа и последвалия трансфер в НБА, а завършва със завръщането му в Олимпиакос през сезон 20242025.

Крилото на Олимпиакос записа средно по 19,8 точки и 6,6 борби в 38 мача в миналогодишното издание на Евролигата, докато в гръцкото първенство постигна 18,4 точки и 6,1 борби в 27 двубоя.