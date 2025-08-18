Новини
Годеницата на звезда от НБА взриви Инстаграм с изкусителни снимки

18 Август, 2025

40-годишната красавица, която е с 17 години по-възрастна от играча на Хюстън Рокетс, позира от плажа и събра над 50 хиляди харесвания само за броени минути

Годеницата на звезда от НБА взриви Инстаграм с изкусителни снимки - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Актрисата и модел Драя Мишел отново прикова вниманието на феновете си с провокативни снимки. Годеницата на звездата от НБА Джейлън Грийн се наслаждава на лятната ваканция и радва своите 9.3 милиона последователи в Instagram с изкусителни кадри по бански.

40-годишната красавица, която е с 17 години по-възрастна от играча на Хюстън Рокетс, позира от плажа и събра над 50 хиляди харесвания само за броени минути.

A post shared by Draya Michele (@drayamichele)


