Берое поиска от ЦСКА да вдигне офертата си за Алберто Салидо със 150%

Берое отхвърли първата оферта на ЦСКА за звездата на заралии Алберто Салидо. „Мач Телеграф“ съобщава, че босът на старозагорци Ернан Банато е поискал „червените“ да вдигнат предложението си за испанеца със 150%.

Офертата на „армейците“ за Салидо към днешна дата е 200 000 евро, а Банато иска минимум 500 000 евро за футболиста си. Според запознати, преговорите между двата клуба тепърва предстоят, а е по-вероятно те да завършат с положителен резултат, както стана с друг играч на Берое – Леандро Годой.

ЦСКА обаче не е сам в битката за Салидо. От него се интересува и ЦСКА 1948. Клубът от Бистрица също преговаря за испанеца, но също като с „червените“, все още има голямо разминаване около финансовата част по сделката.

Алберто Салидо, който показва солидни качества вече втори сезон в еfbet Лига, избухна предния кръг с хеттрик във вратата на Септември при победата на Берое в София с 3:2.