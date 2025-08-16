Новини
Берое поиска от ЦСКА да вдигне офертата си за Алберто Салидо със 150%

16 Август, 2025 16:49

Офертата на „армейците“ за Салидо към днешна дата е 200 000 евро, а Берое иска минимум 500 000 евро

Берое поиска от ЦСКА да вдигне офертата си за Алберто Салидо със 150% - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Берое отхвърли първата оферта на ЦСКА за звездата на заралии Алберто Салидо. „Мач Телеграф“ съобщава, че босът на старозагорци Ернан Банато е поискал „червените“ да вдигнат предложението си за испанеца със 150%.

Офертата на „армейците“ за Салидо към днешна дата е 200 000 евро, а Банато иска минимум 500 000 евро за футболиста си. Според запознати, преговорите между двата клуба тепърва предстоят, а е по-вероятно те да завършат с положителен резултат, както стана с друг играч на Берое – Леандро Годой.

ЦСКА обаче не е сам в битката за Салидо. От него се интересува и ЦСКА 1948. Клубът от Бистрица също преговаря за испанеца, но също като с „червените“, все още има голямо разминаване около финансовата част по сделката.

Алберто Салидо, който показва солидни качества вече втори сезон в еfbet Лига, избухна предния кръг с хеттрик във вратата на Септември при победата на Берое в София с 3:2.


България
  • 1 Меси

    4 6 Отговор
    Тия Литекс ще се превръщат пък сега в Берое ли?

    17:23 16.08.2025

  • 2 Пари нема

    1 1 Отговор
    Само менте отбор остана със сбирток от чужденци.

    17:51 16.08.2025

