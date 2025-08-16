Новини
ЦСКА преговаря с футболист, изиграл над 200 мача в калчото

ЦСКА преговаря с футболист, изиграл над 200 мача в калчото

16 Август, 2025 19:20 303 0

30-годишният футболист има над 200 двубоя в елита на Италия с екипите на Каляри, Сампдория и Торино

ЦСКА е близо до привличането на италианския защитник Никола Муру, който е със сериозен стаж в Серия А, съобщава „Football news Europe“ в платформата Х. Опитният футболист играе като ляв защитник, предаде БТА.

30-годишният футболист има над 200 двубоя в елита на Италия с екипите на Каляри, Сампдория и Торино. Опциите на тази позиция в ЦСКА са Мика Пинто и Сейни Санянг, но и двамата се представят колебливо. Дори Пинто, който е национал на Люксембург бе изваден от състава.

Муру е свободен агент, но не е играл през последната година, в която се възстановяваше от мускулни проблеми.


