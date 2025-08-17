Новини
Спорт »
Бг футбол »
Георги Илиев: В ЦСКА няма личности и лидери

Георги Илиев: В ЦСКА няма личности и лидери

17 Август, 2025 15:15 321 4

  • цска-
  • георги илиев-
  • майкъла-
  • душан керкез

Душан Керкез бърка състава и смените, съблекалнята на ЦСКА не го приема, каза Майкъла

Георги Илиев: В ЦСКА няма личности и лидери - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бившият футболист на ЦСКА Георги Илиев е категоричен, че в клуба няма лидери. В интервю за предаването "Арена спорт" по БНТ той сподели мнението си за представянето на Левски, Арда, Лудогорец и ЦСКА.

Според него "сините" се нуждаят от голаджия, който да завърши облика на клуба.

"Левски изигра страхотни мачове. Имаха и малко проблеми със съдиите. Левски вече има отбор. Това е добре за България. Трябва да купят само един голаджия и ще имат прекрасен отбор. Борислав Рупанов дава заявка да бъде такъв. Най-доброто за България е, че три отбора играят в Европа. Това възражда българския футбол. Най-доброто нещо е, че в Левски са Наско Сираков и Даниел Боримиров. Това испанче ще излезе добър треньор, защото уцелва състава и смените. Има сериозна роля в събуждането на Левски", сподели бившият национал на България.

Илиев е радостен от факта, че Арда постига успехи с доста българи в състава си.

"Арда има добър собственик, а Кърджали има добър кмет. Не се бъркат в нещата на Александър Тунчев. Арда играе доста професионален футбол. Играят добре тактически в Европа. Имат много добри футболисти и играят доста България", допълни Илиев.

Той се надява Лудогорец да се класира за основната фаза на Лига Европа.

"Лудогорец няма аналог в България. Отпаднаха от Европа, защото не играха добре. Лудогорец продължава историята на българския футбол, което не е добре за ЦСКА и Левски. Силен отбор е този, който играе в евротурнирите. Разликата между отборите в България и тези в Шампионска лига е огромно", добави анализаторът.

Бившият шампион с ЦСКА твърди, че експериментите в ЦСКА не водят до никъде.

"Тестваме всякакви директори, играчи и треньори. Не мога да разбера как ЦСКА избира хората. В клуб, който няма финансови проблеми, има 4-5 играча, изпратени във втория отбор. Те струват 12-15 млн. евро. Не е наред отношението между треньор, спортен директор и играчи. Тези играчи не взимат малко пари. Като построим стадиона и базата в Панчарево, ще вкараме в ред нещата. Нека дадем време на Бойко Величков. В ЦСКА няма личности и лидери в ръководството и отбора. Лидери са Любо Пенев и Стойчо Младенов. Не съм съгласен, че Густаво Буасто е лидер. Душан Керкез бърка състава и смените. Съблекалнята на ЦСКА не го приема него", завърши Илиев.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 И Киев е Руски

    0 0 Отговор
    Любов предавана от поколение на поколение ...

    PFC LITEX

    LOVECH 1921

    15:25 17.08.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ