Полша публикува наръчник за оцеляване в кризисни ситуации

Полското правителство публикува днес на своя уебсайт наръчник за оцеляване в кризисни ситуации, съобщи Франс прес, предаде БТА.

„Наръчникът за безопасност“, чиято печатна версия ще бъде изпратена през тази година до всеки дом в Полша, съдържа указания за действията, които трябва да се предприемат при различни опасности - „не само в най-трудни ситуации като време на война, но и при урагани, природни бедствия, наводнения и пожари“, заяви полският министър на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш.

Наръчникът е с обем около 50 страници и е с много илюстрации, подходящи дори за деца. В него са посочени контактите на държавните служби за спешна помощ и институциите, отговорни за сигурността. В основната си част обаче той дава указания как гражданите, индивидуално или в група, могат да предпазят себе си, уязвимите хора, децата и дори животните.

Ръководството показва как да бъде подготвен един дом за продължителни прекъсвания на електроенергията, газа и водата. Също така е обяснено как да се изградят запаси от храна, лекарства, средства за хигиена и предмети, които помагат за оцеляването.

Отделна глава е посветена на това как гражданите да се подготвят за евентуална евакуация, както и от какви пособия се нуждаят в такъв случай.

Направен е също отделен преглед на действията при въздушни атаки, химически, биологични или ядрени заплахи, както и при терористична заплаха, дезинформация и киберсигурност.

Всяко домакинство е приканено да изготви свой индивидуален план за реагиране в кризисни ситуации.

Авторите на наръчника заявяват, че са се вдъхновили от подобни инициативи в скандинавските страни, както и от войната в Украйна.

Полша, която е верен съюзник на Украйна, вече отправи към своите граждани редица предложения за военно обучение. Полската армия предлага различни видове обучения в своите подразделения в цялата страна, с продължителност от един ден до един месец, отбелязва АФП.