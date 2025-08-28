Новини
Полша публикува наръчник за оцеляване в кризисни ситуации
  Тема: Украйна

28 Август, 2025 17:11 621 18

Наръчникът е с обем около 50 страници и е с много илюстрации, подходящи дори за деца

Полша публикува наръчник за оцеляване в кризисни ситуации - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Полското правителство публикува днес на своя уебсайт наръчник за оцеляване в кризисни ситуации, съобщи Франс прес, предаде БТА.

„Наръчникът за безопасност“, чиято печатна версия ще бъде изпратена през тази година до всеки дом в Полша, съдържа указания за действията, които трябва да се предприемат при различни опасности - „не само в най-трудни ситуации като време на война, но и при урагани, природни бедствия, наводнения и пожари“, заяви полският министър на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш.

Още новини от Украйна

Наръчникът е с обем около 50 страници и е с много илюстрации, подходящи дори за деца. В него са посочени контактите на държавните служби за спешна помощ и институциите, отговорни за сигурността. В основната си част обаче той дава указания как гражданите, индивидуално или в група, могат да предпазят себе си, уязвимите хора, децата и дори животните.

Ръководството показва как да бъде подготвен един дом за продължителни прекъсвания на електроенергията, газа и водата. Също така е обяснено как да се изградят запаси от храна, лекарства, средства за хигиена и предмети, които помагат за оцеляването.

Отделна глава е посветена на това как гражданите да се подготвят за евентуална евакуация, както и от какви пособия се нуждаят в такъв случай.

Направен е също отделен преглед на действията при въздушни атаки, химически, биологични или ядрени заплахи, както и при терористична заплаха, дезинформация и киберсигурност.

Всяко домакинство е приканено да изготви свой индивидуален план за реагиране в кризисни ситуации.

Авторите на наръчника заявяват, че са се вдъхновили от подобни инициативи в скандинавските страни, както и от войната в Украйна.

Полша, която е верен съюзник на Украйна, вече отправи към своите граждани редица предложения за военно обучение. Полската армия предлага различни видове обучения в своите подразделения в цялата страна, с продължителност от един ден до един месец, отбелязва АФП.


Полша
  • 1 оня с коня

    12 3 Отговор
    Отново Мощен юмрук в зурлите на третополовите от НАТО

    Коментиран от #8

    17:13 28.08.2025

  • 2 Мъдрия

    9 2 Отговор
    А в България кога?

    Коментиран от #4, #6

    17:13 28.08.2025

  • 3 град КОЗЛОДУЙ

    10 4 Отговор
    Г-Н ПУТИН Е НАЙ- УСПЕШНИЯТ,И ПОДДЪРЖАН ПОЛИТИК В СВЕТА

    17:14 28.08.2025

  • 4 оня с коня

    2 9 Отговор

    До коментар #2 от "Мъдрия":

    БГ-то Ще се оправи само и единственно
    Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя ко-фтиГЕH

    Коментиран от #13

    17:14 28.08.2025

  • 5 Атина Палада

    4 13 Отговор
    поляците ще закрият Русийка

    Коментиран от #9

    17:14 28.08.2025

  • 6 оня с коня

    5 2 Отговор

    До коментар #2 от "Мъдрия":

    моля, време е да подпалите сухите треви около полигон ново село

    хубавото е да сте със кон и да влачете черга добре напоена със нафта и да препускате в галоп около полигона, нито ще ви засекат нито ще могат да го угасят огъня

    коня може да се вземе понаем

    Коментиран от #15

    17:15 28.08.2025

  • 7 Начи тия

    9 1 Отговор
    сериозно се готвят за война!!!

    17:16 28.08.2025

  • 8 запис от старите ленти

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    Ако се случи ядрена война, не губете кораж. Наметнете се с бял чаршаф и тръгнете бавно на някъде. Така няма да предизвкате паника.

    17:18 28.08.2025

  • 9 Зевс

    5 1 Отговор

    До коментар #5 от "Атина Палада":

    Щерке, как си? Още ли имаш парене сърбеж и смърдеж в интимния тунел?

    17:25 28.08.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Роза

    1 1 Отговор
    Хубаво е и в БГ да има такъв!Не само в случай на война,но и при пожари,бедствия ,епидемии,безводие и т.н. е добре да има указател,написан на достъпен език!Децата и младежите трябва да бъдат обучавани в училище,а във всяка къща да има такъв указател!

    Коментиран от #14

    17:44 28.08.2025

  • 12 Обективни истини

    1 0 Отговор
    Кой ще ви напада и защо бе, аре стига с тези военни глупости

    17:44 28.08.2025

  • 13 Оф аман,

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "оня с коня":

    още един лоботомит.

    17:45 28.08.2025

  • 14 Пацифист

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "Роза":

    Мене нищо военно не ми е потрябвало, не смятам че сме застрашени от нещо освен от малоу мн и te. политици

    Коментиран от #16

    17:45 28.08.2025

  • 15 Оф аман,

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "оня с коня":

    отново същият лоботомит.

    17:49 28.08.2025

  • 16 Роза

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Пацифист":

    Не си прочел хубаво коментара ми!Нямам предвид само военно нападение от друга държава!

    17:49 28.08.2025

  • 17 Ей, юроди

    0 0 Отговор
    "Наръчникът е с обем около 50 страници и е с много илюстрации, подходящи дори за деца."

    Ех, че прекрасно! Дайте да вселим у децата тия хубави страхове, че анихилацията на света виси непрестанно на косъм. В крайна сметка, нали такъв свят им готвим, по-добре да са готови! Войни, болести, непрестанни кризи, бедност, нестабилност, престъпност! Какво по-хубаво (за безбожните корпорации и демоните в човешка кожа, де)!

    17:50 28.08.2025

  • 18 ПЪРВА ТОЧКА

    1 1 Отговор
    Учете руски.

    17:52 28.08.2025

