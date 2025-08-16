Левски натрупа солидни приходи от участието си в Европа

Освен страхотни емоции, Левски натрупа и солидни приходи от участието си. От него до момента "сините" са спечелили приблизително 2 100 000 евро от битките с Апоел Беер Шева, Брага и Сабах.

Тази сума се формира от 1 450 000 евро, които са от награден фонд на УЕФА, и приблизително 650 000 евро от билети, съобщава "Мач Телеграф".

Парите са гарантирани, дори ако Левски отпадне на плейофа от силния отбор на A3 Алкмаар. Клубът ще има и огромен приход от продажба на билетите за мача с нидерландците, който ще се играе на Националния стадион "Васил Левски". Очаква се трибуните да бъдат пълни, което ще вкара над 500 000 евро в касата на Левски, които са отделни от споменатите по-горе 2 100 000 евро.