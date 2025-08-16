Новини
Спорт »
Бг футбол »
Левски натрупа солидни приходи от участието си в Европа

Левски натрупа солидни приходи от участието си в Европа

16 Август, 2025 13:12 791 3

  • левски-
  • уефа-
  • приходи-
  • аз алкмаар

Парите са гарантирани, дори ако Левски отпадне на плейофа от силния отбор на A3 Алкмаар

Левски натрупа солидни приходи от участието си в Европа - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Освен страхотни емоции, Левски натрупа и солидни приходи от участието си. От него до момента "сините" са спечелили приблизително 2 100 000 евро от битките с Апоел Беер Шева, Брага и Сабах.

Тази сума се формира от 1 450 000 евро, които са от награден фонд на УЕФА, и приблизително 650 000 евро от билети, съобщава "Мач Телеграф".

Парите са гарантирани, дори ако Левски отпадне на плейофа от силния отбор на A3 Алкмаар. Клубът ще има и огромен приход от продажба на билетите за мача с нидерландците, който ще се играе на Националния стадион "Васил Левски". Очаква се трибуните да бъдат пълни, което ще вкара над 500 000 евро в касата на Левски, които са отделни от споменатите по-горе 2 100 000 евро.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мими Кучева🐕

    5 1 Отговор
    В казиното на Атанаско Раев харесват това.😎🤣🤗👍

    13:15 16.08.2025

  • 2 Димитър Иванков - Митко Талисмана

    2 1 Отговор
    Раев потрива доволно ръчички🤣

    13:19 16.08.2025

  • 3 ЯСНО Е

    2 1 Отговор
    Насето ще има скоро силна вечер на черно/червено.

    13:19 16.08.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ