Президентът на Фенербахче е бил разпитан от службите, взели са му проби от коса и кръв

Председателят на Фенербахче, един от водещите спортни клубове в Турция, беше призован да даде показания днес като част от текущо разследване за наркотици, включващо известни личности от света на развлеченията и медиите, предаде Асошиейтед прес, съобщи БТА.

Садеттин Саран, който има двойно турско и американско гражданство, е дал изявление в Истанбул след завръщането си от чужбина, преди да бъде изпратен в съдебномедицинско заведение за вземане на проби от коса и кръв, съобщи държавната Анадолска информационна агенция.

Повече от дузина души са задържани от началото на декември като част от разследване, ръководено от Истанбулската главна прокуратура.

Телевизионни водещи, журналисти, певци, актьори и инфлуенсъри в социалните мрежи са сред задържаните по обвинения, включително за производство и трафик на наркотици и посредничество при проституция. Много от тях са били подложени на кръвни тестове и тестове на коса за наличие на наркотици.

Роденият в Денвър Саран, който беше избран за президент на Фенербахче през септември, беше разпитан по подозрение в доставяне и посредничество при употреба на наркотични вещества, според Анадолската агенция, цитирана от АП.

Той се завърна в съдебната палата "Чаглаян", след като даде медицински проби, и по-късно беше освободен условно.

Базираният в Истанбул Фенербахче е един от най-популярните и успешни спортни франчайзи в Турция, пише още АП.

Бившият президент на клуба Азиз Йълдъръм прекара повече от година в затвора през 2012 г. по обвинения в уреждане на мачове, преди да бъде оправдан, когато нов процес установи, че по-ранното дело е било повлияно от корумпирани съдии, прокурори и полицаи.

Клубът също така се оказа замесен в отделно разследване за уреждане на мачове в турския футбол.