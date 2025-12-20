Новини
Президентът на Фенербахче е бил разпитан от службите, взели са му проби от коса и кръв

20 Декември, 2025 19:52 332 1

  • фенербахче-
  • садетин саран-
  • турция

Президентът на Фенербахче е бил разпитан от службите, взели са му проби от коса и кръв - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Председателят на Фенербахче, един от водещите спортни клубове в Турция, беше призован да даде показания днес като част от текущо разследване за наркотици, включващо известни личности от света на развлеченията и медиите, предаде Асошиейтед прес, съобщи БТА.

Садеттин Саран, който има двойно турско и американско гражданство, е дал изявление в Истанбул след завръщането си от чужбина, преди да бъде изпратен в съдебномедицинско заведение за вземане на проби от коса и кръв, съобщи държавната Анадолска информационна агенция.

Повече от дузина души са задържани от началото на декември като част от разследване, ръководено от Истанбулската главна прокуратура.

Телевизионни водещи, журналисти, певци, актьори и инфлуенсъри в социалните мрежи са сред задържаните по обвинения, включително за производство и трафик на наркотици и посредничество при проституция. Много от тях са били подложени на кръвни тестове и тестове на коса за наличие на наркотици.

Роденият в Денвър Саран, който беше избран за президент на Фенербахче през септември, беше разпитан по подозрение в доставяне и посредничество при употреба на наркотични вещества, според Анадолската агенция, цитирана от АП.

Той се завърна в съдебната палата "Чаглаян", след като даде медицински проби, и по-късно беше освободен условно.

Базираният в Истанбул Фенербахче е един от най-популярните и успешни спортни франчайзи в Турция, пише още АП.

Бившият президент на клуба Азиз Йълдъръм прекара повече от година в затвора през 2012 г. по обвинения в уреждане на мачове, преди да бъде оправдан, когато нов процес установи, че по-ранното дело е било повлияно от корумпирани съдии, прокурори и полицаи.

Клубът също така се оказа замесен в отделно разследване за уреждане на мачове в турския футбол.


Турция
  • 1 Димитър Иванков - Митко Талисмана

    1 0 Отговор
    В Бурса положението навремето бе същото. Информация от първа ръка. За българския "футбол" смятам за излишно да говоря.

    19:54 20.12.2025

