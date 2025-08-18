БФС продаде 35 000 билета за мача на България с Испания

Вече 35 000 са продадените билети за предстоящото домакинство на България срещу европейския шампион Испания от световните квалификации за Мондиал 2026, научи Sportal.bg. Въпреки че двубоят е след повече от две седмици, капацитетът на Националния стадион е почти запълнен.

Мачът е на 4 септември (четвъртък) от 21:45 часа.

В гореспоменатата бройка са включени и пакетните билети, които са близо 7500. Освен за Испания, те важат и за срещите на "лъвовете" с Турция и Грузия в столицата.

Предвид големия интерес, от БФС ще преговарят с испанската федерация за намаляване на буферната зона, тъй като до момента привържениците на гостите са изкупили около 400 от полагащите им се 2000 пропуска. Това ще позволи на повече фенове от България да присъстват на трибуните на "Васил Левски".

На този етап в продажба са пуснати 40 000 билета, но от федерацията се надяват тази бройка да се увеличи и буферната зона да бъде по-малка от предвидената първоначално, тъй като с днешна дата не се очаква секторът за гости да бъде пълен.