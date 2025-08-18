Новини
Наполи пита Ман Юнайтед за датски национал

Расмус Хойлунд може да премине в Наполи. Шампионът на Италия иска да привлече нов нападател заради контузията на Ромелу Лукаку, който може да отсъства от терена повече от три месеца.

Представители на Наполи вече са се свързали с Манчестър Юнайтед, за да обсъдят условията по евентуален заем за датския футболист, пише още експертът по трансферите Фабрицио Романо.

През миналия сезон 22-годишният датски национал Хойлунд изигра 32 мача във Висшата лига, като отбеляза 4 гола с екипа на "червените дяволи".

В неделя Юнайтед загуби с 0:1 у дома срещу Арсенал в мач от първия кръг във Висшата лига, а Расмус Хойлунд не взе участие в двубоя.


