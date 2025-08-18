Барселона може да загуби един от най-големите си таланти

Летният трансферен прозорец се разгаря, а Барселона може да се изправи пред трудна задача да задържи младия талант Гийе Фернандес, след като Борусия Дортмунд проявява интерес към него. Според Football Espana, Дортмунд са започнали разговори с каталунците за потенциален трансфер на високо оценявания полузащитник от Ла Масия - академията на Барса.

Барселона обаче няма намерение да продава играча и би обмислила единствено вариант за преотстъпване.

Фернандес е считан за един от най-обещаващите таланти, излезли от академията на клуба през последните години. Треньорът Ханзи Флик възнамерява да включи младока в първия отбор за сезон 2025/2026.

С по-малко от две години до края на настоящия му контракт обаче, ситуацията може да се промени, ако Фернандес изрази желание да напусне. Барселона би могла да се наложи да реализира продажба, ако той не желае да подпише нов договор при навършване на 18 години следващото лято. Възможно е клубът да включи клауза за обратно откупуване или процент от бъдеща продажба, за да запази контрол над бъдещето на младока.