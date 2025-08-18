Новини
Трио е на изхода на "Емирейтс", има интерес

18 Август, 2025 20:59 666 0

В неделя, при победата на Арсенал над Манчестър Юнайтед на „Олд Трафорд“, извън групата останаха Якуб Кивиор, Нелсън, Зинченко, Виейра и Локонга

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Арсенал е готов да изслуша предложения за няколко свои играчи, сред които Олександър Зинченко, Фабио Виейра и Алберт Самби Локонга.

Интерес към украинския национал проявява Фенербахче, докато Щутгарт продължава да настоява за сделка за Виейра.

Ситуацията около Рийс Нелсън също остава динамична – Фулъм е силно заинтересован, а самият футболист желае трансфера. На масата са всички варианти, включително и наем с последващо задължително откупуване. Миналия сезон Нелсън игра под наем именно на „Крейвън Котидж“, но тежка травма на задно бедро го извади от строя за последните шест месеца.

В неделя, при победата на Арсенал над Манчестър Юнайтед на „Олд Трафорд“, извън групата останаха Якуб Кивиор, Нелсън, Зинченко, Виейра и Локонга.


