Вики Томова с победа на старта на US Open

20 Август, 2025 07:59 390 1

  • виктория томова-
  • спорт-
  • тенис-
  • тенис на корт-
  • us open

Първата ракета на България се наложи лесно с 6:3, 6:0 срещу Ирене Ескориуела

Вики Томова с победа на старта на US Open - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Виктория Томова преодоля първия кръг на квалификациите за класиране в основната схема на Откритото първенство по тенис на САЩ. Първата ракета на България се наложи лесно с 6:3, 6:0 срещу Ирене Ескориуела.

Първият сет беше изпълнен с пробиви, а Томова спечели подаването на испанката четири пъти, повеждайки в двубоя.

Втората част премина изцяло при превъзходство в полза на българската тенисистка и тя приключи срещата от първия си мачбол след 63 минути.

Във втория кръг на квалификациите поставената под номер 5 Виктория Томова ще играе срещу Хане Вандевинкел, която заема 164-то място в световната ранглиста. Белгийката победи с 6:3, 6:2 Марина Стакушич от Канада.


  • 1 бушприт

    0 0 Отговор
    Хане Ван де Винкел

    08:26 20.08.2025

