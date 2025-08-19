Новини
С танцова стъпка Джокович пристигна за US Open (ВИДЕО)

Въпреки че изминаха две десетилетия от първото му участие на US Open, Ноле е амбициран да спечели своя 25-и "мейджър" трофей

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев

Новак Джокович показа отлично настроение при появата си в тенис комплекса на US Open в Ню Йорк. Сърбинът пристигна с танцова стъпка преди да се прегърне с един от организаторите на турнира.

Въпреки че изминаха две десетилетия от първото му участие на US Open, Ноле е амбициран да спечели своя 25-и "мейджър" трофей. Той пропусна всички турнири след "Уимбълдън", когато се контузи на мача със Синер. Сега обаче явно е възстановен и още днес ще излезе на корта в надпреварата на смесени двойки заедно със сънародничката си Олга Данилович. Двамата ще се изправят срещу Мира Андреева/Даниил Медведев, а при победа може да срещнат новосформирания дует между Алкарас и Ема Радукану.


