На този ден преди 37 години Йорданка Донкова чупи световния рекорд (ВИДЕО)

Днес се навършват 37 години от рекорда на легендарната Йорданка Донкова на 100 метра с препятствия. Това е един от най-паметните моменти в историята на българската лека атлетика.

На тази дата през 1988 г. на стадиона в Стара Загора по време на държавния шампионат българската лекоатлетка успява да финишира с време от 12,21 секунди и подобрява световния рекорд на друга наша състезателка – Гинка Загорчева. Бягането остава в историята, защото поставеният рекорд в дисциплината е подобрен чак след 28 години, през 2016г. от Кендра Харисън.

Две години по-рано през 1986г. Донкова на три пъти подобрява световния рекорд в дисциплината 100 метра с препятствия.

Йорданка Донкова е родена през 1961г. в селцето Яна, близо до София. Активната ѝ състезателна кариера продължава 25 години. Неин треньор е Георги Димитров.

Под негово ръководство тя успява да спечели 2 олимпийски медала (бронзов Игрите в Барселона 1992г. и златен Игрите в Сеул 1988г.), 9 отличия от европейски първенства и е първата българка победителка в крайното генерално класиране от веригата „Мобил Гран при“.

Българската лекоатлетка става спортист на годината (1986г.), а през 2012 е удостоена с най-високия държавен орден „Стара планина“ I степен за „ за изключително големите ѝ заслуги към Република България в областта на физическото възпитание и спорта“.

Олимпийският рекорд на Донкова от Летните олимпийски игри в Сеул през 1988г. също остава неподобрен за дълги години.

Родената в с. Яна пробягва 100м. с препятствия за 12,38 секунди тогава. Чак след 24 години през 2012г. на Олимпиадата в Лондон австралийката Сали Пиърсън успява да счупи българския рекорд, като спира хронометъра на 12,35 секунди.

ВИДЕО НА БЯГАНЕТО НА ДОНКОВА: