На този ден преди 37 години Йорданка Донкова чупи световния рекорд (ВИДЕО)

На този ден преди 37 години Йорданка Донкова чупи световния рекорд (ВИДЕО)

20 Август, 2025 12:00 739 7

  • йорданка донкова-
  • лека атлетика-
  • спорт-
  • рекорд-
  • 100 метра с препятствия

Бягането остава в историята, защото поставеният рекорд в дисциплината е подобрен чак след 28 години, през 2016г. от Кендра Харисън

На този ден преди 37 години Йорданка Донкова чупи световния рекорд (ВИДЕО) - 1
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Днес се навършват 37 години от рекорда на легендарната Йорданка Донкова на 100 метра с препятствия. Това е един от най-паметните моменти в историята на българската лека атлетика.

На тази дата през 1988 г. на стадиона в Стара Загора по време на държавния шампионат българската лекоатлетка успява да финишира с време от 12,21 секунди и подобрява световния рекорд на друга наша състезателка – Гинка Загорчева. Бягането остава в историята, защото поставеният рекорд в дисциплината е подобрен чак след 28 години, през 2016г. от Кендра Харисън.

Две години по-рано през 1986г. Донкова на три пъти подобрява световния рекорд в дисциплината 100 метра с препятствия.

Йорданка Донкова е родена през 1961г. в селцето Яна, близо до София. Активната ѝ състезателна кариера продължава 25 години. Неин треньор е Георги Димитров.

Под негово ръководство тя успява да спечели 2 олимпийски медала (бронзов Игрите в Барселона 1992г. и златен Игрите в Сеул 1988г.), 9 отличия от европейски първенства и е първата българка победителка в крайното генерално класиране от веригата „Мобил Гран при“.

Българската лекоатлетка става спортист на годината (1986г.), а през 2012 е удостоена с най-високия държавен орден „Стара планина“ I степен за „ за изключително големите ѝ заслуги към Република България в областта на физическото възпитание и спорта“.

Олимпийският рекорд на Донкова от Летните олимпийски игри в Сеул през 1988г. също остава неподобрен за дълги години.

Родената в с. Яна пробягва 100м. с препятствия за 12,38 секунди тогава. Чак след 24 години през 2012г. на Олимпиадата в Лондон австралийката Сали Пиърсън успява да счупи българския рекорд, като спира хронометъра на 12,35 секунди.

ВИДЕО НА БЯГАНЕТО НА ДОНКОВА:


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сила

    2 7 Отговор
    Много яки мустаки имаше тая" жена " ....а гласа и къртеше мивки !!!

    Коментиран от #4

    12:06 20.08.2025

  • 2 Някой

    3 0 Отговор
    Тук едно време българка подобрява световен рекорд на друга българка. Сега имаме само Карлос Насар, който май се състезава в Германия. Преди на една олимпиада май 4-ти ли завършихме по медали. Вярно че тогава разни бойкотираха, както и ние после.

    12:10 20.08.2025

  • 3 456

    4 0 Отговор
    За такива успехи, сега можеме само да мечтаеме.

    12:13 20.08.2025

  • 4 Мислител

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Сила":

    Ти да не помислиш, че е вземала доминг?!Не, не е това. което си мислиш. От шоколада ще да е!

    Коментиран от #6

    12:14 20.08.2025

  • 5 Файърфлай

    3 0 Отговор
    Бях на стадиона,видях го с очите си !Тя просто летеше ! И не беше държавен турнир,а турнира "Самарско знаме" с доста престижно международно участие.Тая Кендра се появи почти мимолетно,без всякакви традиции,"счупи" рекорда ,яви се после на няколко състезания и никой повече нито я видя,нито я чу.Имаше една австралийка,тя беше много добра,но остана на стотни от секундата от рекорда на Йорданка.

    12:16 20.08.2025

  • 6 Файърфлай

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Мислител":

    А,те пък американските и ямайските спринтьори го карат на банички и боза..

    12:31 20.08.2025

  • 7 Жоро

    2 0 Отговор
    Да е жива и здрава Данчето!⚘

    12:38 20.08.2025

