Муха помогна на Томи Флийтууд: Необичаен момент бележи силното му представяне на BMW Championship

В света на голфа често се случват неочаквани обрати, но това, което преживя Томи Флийтууд на BMW Championship в Мериленд, със сигурност ще остане в историята като един от най-куриозните моменти на сезона. В неделния ден, на живописното игрище Caves Valley Golf Club, 34-годишният англичанин стартира последния си рунд с амбиция и седем удара под пара.

Още на втората дупка, пар-четири, Флийтууд демонстрира хладнокръвие и прецизност, като се доближи до нов бърди. Но съдбата сякаш реши да го изпита – топката му спря на самия ръб на чашката, замръзнала в напрегнато очакване. Точно в този миг, когато всички наоколо затаиха дъх, неочакван герой се появи на сцената – малка муха. Насекомото кацна върху топката, премести се от другата ѝ страна и, о чудо, топката се завъртя и падна в дупката! Публиката избухна в аплодисменти, а Флийтууд не скри усмивката си, осъзнавайки колко необичаен е този момент.

Ситуацията не убягна и на коментаторите – легендарната Дейм Лора Дейвис от Sky Sports веднага забеляза „летящия асистент“ и с чувство за хумор коментира случката. Този ранен успех изстреля Флийтууд до осем под пара за седмицата и постави началото на серия от три бърдита в последния му рунд. Въпреки че на петата дупка загуби един удар, англичанинът завърши деня на престижното пето място. Благодарение на отличното си представяне, Флийтууд се изкачи до петата позиция във временното класиране на FedEx Cup и си осигури участие във финалния турнир Tour Championship следващия уикенд, пише talksport.com.