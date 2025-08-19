Новини
Ига Швьонтек спечели титлата в Синсинати

19 Август, 2025 10:30

След последната точка полякинята избухна в бурна радост, но отдаде заслуженото и на своята италианска съперничка

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова

Ига Швьонтек спечели титлата на турнира в Синсинати след победа над Джазмин Паолини със 7:5, 6:4. След последната точка полякинята избухна в бурна радост, но отдаде заслуженото и на своята италианска съперничка.

“Поздравления за страхотния турнир. Играеш страхотно, както винаги. Надявам се, че ще играем финала на US Open след две седмици. Благодаря ти, че си толкова позитивен човек. Няма много хора сред нас, които да излъчват такъв позитивизъм всеки ден. Винаги е удоволствие да те видя. Поздравления на екипа ти за невероятната работа и усилия. Беше удоволствие”, каза Швьонтек.

За Швьонтек това е 24-та титла в нейната кариера, а успехът ще я изкачи до №2 в световната ранглиста.


