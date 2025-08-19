Виктория Томова отново сред най-добрите 100 в света

Виктория Томова триумфално се завърна в престижния топ 100 на световната ранглиста на Женската тенис асоциация (WTA).

След впечатляващото си представяне на силния турнир в Синсинати, където премина през квалификациите и достигна до втория кръг, 30-годишната софиянка изкачи пет позиции и вече заема 97-ото място с актив от 768 точки.

Още една българска тенисистка блести с рекордно класиране – Денислава Глушкова. Младата надежда на родния тенис направи впечатляващ скок от 37 места и вече е 382-ра в света с 153 точки. Този прогрес е резултат от отличното ѝ представяне на турнирите от веригата на Международната федерация по тенис (ITF) в Сърбия.

На върха на световната ранглиста продължава да доминира Арина Сабаленка от Беларус с внушителните 11 225 точки. След нея се нарежда шампионката от Синсинати – полякинята Ига Швьонтек, която се завръща на второто място с 7 933 точки, а третата позиция заема американската звезда Коко Гоф със 7 874 точки.