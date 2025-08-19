Яник Синер се отказа от смесените двойки на US Open

Италианската тенис звезда Яник Синер взе решение да не участва в надпреварата по смесени двойки на Откритото първенство на САЩ. Той трябваше да си партнира с чешката състезателка Катержина Синякова, но неочаквано се оттегли от турнира, след като здравословно неразположение го принуди да прекрати участието си и във финала на Мастърс турнира в Синсинати.

Състезанието при смесените двойки, което стартира днес с 16 отбора, вече премина без присъствието на дуото Синер-Синякова.

Организаторите бързо реагираха и на тяхно място в схемата влязоха американците Даниел Колинс и Крисчън Харисън. Те ще се изправят срещу швейцарката Белинда Бенчич и германеца Александър Зверев още в първия кръг – сблъсък, който обещава много емоции на корта.

Припомняме, че Синер, който е актуален шампион от три от най-престижните турнири в Големия шлем – Australian Open, Wimbledon и US Open, бе принуден да се откаже във финалния мач в Синсинати срещу Карлос Алкарас, след като изоставаше с 0:5 гейма в първия сет. Това развитие породи въпроси относно физическото му състояние и възможността да се включи пълноценно в предстоящите мачове на US Open.

Жребият за основната схема на сингъл при мъжете на Откритото първенство на САЩ ще бъде изтеглен в неделя, като феновете с нетърпение очакват да разберат дали Синер ще бъде напълно възстановен и готов за нови предизвикателства на корта.