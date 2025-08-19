Новини
Карлос Насар с нова изгора (СНИМКИ)

19 Август, 2025 22:53 353 0

Карлос Насар с нова изгора (СНИМКИ) - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Световният шампион по вдигане на тежести Карлос Насар отново привлече вниманието, този път не само с рекордите си на подиума, а и със сърцето си. Най-желаният спортист у нас вече има нова половинка – красивата волейболистка Александра Костадинова, пише Edna.bg.

22-годишната състезателка наскоро сбъдна голямата си мечта и направи първия си трансфер в чужбина. От ЦСКА София, където беше капитан, тя премина в руския клуб „Амурски тигрици“ от Хабаровск, който се състезава във Висша лига А – второто ниво на женското първенство в Русия. Синеоката дългокрака красавица бързо се превърна в център на внимание не само заради спортните си постижения, но и заради връзката си с Насар.


Двамата вече не крият чувствата си – в социалните мрежи Александра открито заяви „мой е“ под видео на Карлос, а в сторита се появиха кадри, на които двамата демонстрират близост. Любовната песен на руски, която Насар слуша в колата си, беше възприета като директен намек към новата муза в живота му.

Така тежкоатлетът остави в миналото двугодишната си връзка с гимнастичката Магдалина Миневска. Раздялата им беше болезнена, но Магдалина намери утеха в подкрепата на приятели, колеги и почитатели, след като откровено сподели за трудния период в емоционален пост.

Насар явно няма конкретен „тип“ – докато Маги е дребничка, зеленоока блондинка, Алекс впечатлява с дълги крака, тъмни коси и сини очи. Красотата ѝ обаче не е единственото, което я отличава. Александра е амбициозна, дисциплинирана и категорична – сама признава, че не би простила предателство. В живота си се определя като „най-сладкото изкушение“, а извън залата не крие малките си радости – сутрешното кафе, любимия бургер и вечната класика в киното „Хубава жена“.



