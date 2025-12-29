Напусна ни дългогодишен деятел на родните щанги

На 63-годишна след дълго боледуване днес почина проф. Кирил Панайотов, председател на най-големия клуб по вдигане на тежести в България - ТСК - Русе. Панайотов беше дългогодишен член на Управителния съвет на БФВТ, както и сред най-големите меценати на тежката атлетика в България.

Кирил Панайотов е основател на Лечебни заведения "Медика", голям дарител на БЧК и е помогнал на много хора.

Той е роден на 4 ноември 1962 г. в Свищов. Завършва средното си образование СУ "Панайот Волов" в Бяла през 1980 г. със златен медал, а през 1989 г. завършва Медицинския университет в Плевен. През 2000 г. завършва "Здравен мениджмънт" в Стопанската академия в Свищов. През 2013 г. придобива образователна и научна степен доктор по медицина, десет години по-късно вече е професор в Русенския университет, където освен преподавател е и зам.-ръководител по научното и кадрово развитие в катедра "Медицински и клинико-диагностични дейности". От 2017 г. "Медика" е университетска болница и предоставя база за клинично обучение на студенти и докторанти по медицина.

Като председател на ТСК - Русе състезателите на клуба завоюват през годините медали на Европейски и Световни първенства във всички възрастови групи.

Поклонението ще бъде на 30 декември, вторник, от 11,00 часа в църквата "Света троица" в Русе.

Поклон пред паметта му.