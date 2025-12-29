Новини
Спорт »
Други спортове »
Напусна ни дългогодишен деятел на родните щанги

29 Декември, 2025 15:04 616 5

  • кирил панайотов-
  • вдигане на тежести-
  • българия-
  • тск - русе-
  • бфвт-
  • меценат-
  • тежката атлетика

Проф. Кирил Панайотов почина на 63-годишна възраст

Напусна ни дългогодишен деятел на родните щанги - 1
Снимка: БФВТ
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

На 63-годишна след дълго боледуване днес почина проф. Кирил Панайотов, председател на най-големия клуб по вдигане на тежести в България - ТСК - Русе. Панайотов беше дългогодишен член на Управителния съвет на БФВТ, както и сред най-големите меценати на тежката атлетика в България.

Кирил Панайотов е основател на Лечебни заведения "Медика", голям дарител на БЧК и е помогнал на много хора.

Той е роден на 4 ноември 1962 г. в Свищов. Завършва средното си образование СУ "Панайот Волов" в Бяла през 1980 г. със златен медал, а през 1989 г. завършва Медицинския университет в Плевен. През 2000 г. завършва "Здравен мениджмънт" в Стопанската академия в Свищов. През 2013 г. придобива образователна и научна степен доктор по медицина, десет години по-късно вече е професор в Русенския университет, където освен преподавател е и зам.-ръководител по научното и кадрово развитие в катедра "Медицински и клинико-диагностични дейности". От 2017 г. "Медика" е университетска болница и предоставя база за клинично обучение на студенти и докторанти по медицина.

Като председател на ТСК - Русе състезателите на клуба завоюват през годините медали на Европейски и Световни първенства във всички възрастови групи.

Поклонението ще бъде на 30 декември, вторник, от 11,00 часа в църквата "Света троица" в Русе.

Поклон пред паметта му.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 63-годишна възраст

    4 0 Отговор
    нерядко ни сервират че някои професори и лекари си отиват рано
    именно те би трябвало да се грижат за здравето си отрано да водят по здравословен живот
    а лекуват пациенти
    за които знаем че не малко измират

    15:07 29.12.2025

  • 2 Пустиня(к)

    0 1 Отговор
    Тц, тц, тц и тоя не дочака рая с еврото...

    15:14 29.12.2025

  • 3 Гориил

    2 0 Отговор
    Тозият българин несъмнено е талантлив организатор. Но защо изглежда на 80? Народна България беше един от лидерите в Европа по продължителност на живота. Какво се случи?

    Коментиран от #5

    15:15 29.12.2025

  • 4 Тома

    1 0 Отговор
    Май ваксините вече започват да действат защото много започнаха да ни напускат от 50-60 годишните

    15:21 29.12.2025

  • 5 Не така

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Гориил":

    Няма такова нещо …

    15:26 29.12.2025

