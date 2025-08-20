Аталанта намери заместник на Матео Ретеги

Аталанта подсили нападението си с Никола Кърстович от Лече. 24-годишният черногорски голмайстор ще пристигне в Бергамо в следващите дни, за да премине медицински прегледи и да подпише договора си, “La Gazzetta dello Sport”. Той ще замени Матео Ретеги, който по-рано това лято пое към Саудитска Арабия.

Сделката е на стойност 25 милиона евро – с около 15 милиона по-малко от предложението, което „бергамаските“ направиха на Фулъм за Родриго Муньис, но бе отказано.

Кърстович отдавна бе изразил желание да направи следваща крачка в кариерата си, а ръководството на Лече прие да се раздели с него при изгодни условия. Офертата на семейство Перкаси се оказа точната формула, за да бъде финализиран трансферът.