Клубове от Нидерландия с интерес към вратаря на Левски

20 Август, 2025 09:59 388 0

Става въпрос за елитните Утрехт и Твенте

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Силните игри на Светослав Вуцов с екипа на Левски не са останали незабелязани. Вратарят е предизвикал силен интерес в два нидерландски клуба, пише „Тема Спорт“. Това са елитните Утрехт и Твенте. Техни скаути ще наблюдават двата плейофа за влизане в Лигата на конференциите срещу друг местен представител – АЗ Алкмаар. Пратениците вече са заявили места в ложата на националния стадион.

Левски направи отличен трансфер с Вуцов тази пролет. Той пристигна от Славия, в който стигна до резервната скамейка. 23-годишният футболист измести от титулярното място хърватина Матей Маркович, като пази в 11 мача. Толкова вече са двубоите му и през тази кампания – 5 в Първа лига и 6 в евротурнирите. В шампионата има три "сухи" мрежи, като два пъти е вадил топката от мрежата си. На континенталната сцена не е допуснал попадение в редовното време, а в Лига Европа Апоел (Беер Шева) и Брага му вкараха в продълженията. Националът определено бележи стремглав прогрес. Като това се отчита и от модерните платформи, които ползват клубовете. Това е подтикнало Утрехт и Твенте да изпратят свои хора, които да го гледат на живо. Едно от най-ценните му качества е добрата игра с крака. А през този сезон Вуцов има голямо подобрени и при високите топки. С цялостното представяне той вдъхва доверие на играчите пред себе си.


