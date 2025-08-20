Новини
Спорт »
Световен футбол »
Бразилски вратар вече е с най-много изиграни мачове в историята

Бразилски вратар вече е с най-много изиграни мачове в историята

20 Август, 2025 10:29 656 0

  • фабио-
  • футбол-
  • вратар-
  • рекорд

Тази нощ той записа 1391-вия си официален двубой в кариерата си, след като бе на вратата на своя Флуминензе по време на мача срещу Америка де Кали от Копа Судамерикана

Бразилски вратар вече е с най-много изиграни мачове в историята - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Бразилският вратар Фабио вече е футболистът с най-много изиграни мачове в историята. Тази нощ той записа 1391-вия си официален двубой в кариерата си, след като бе на вратата на своя Флуминензе по време на мача срещу Америка де Кали от Копа Судамерикана.

По този начин 44-годишният страж подобри досегашния рекорд, който се държеше от английската легенда Питър Шилтън с 1390 мача. След него в класацията са Кристиано Роналдо с 1283, Рожерио Сени с 1265 и Франтишек Планичка с 1187 мача.

Флуминензе спечели с 2:0 този двубой и така е класира за 1/4-финалната фаза на турнира, където ще се изправи срещу Ланус или Сентрал Кордоба.

Фабио се присъедини към Флуминензе през 2022 г. и спечели титлата на Бразилия през 2022 и 2023 г., както и Копа Либертадорес през 2023 г. и Рекопа Судамерикана през 2024 г. Вратарят има договор с клуба до декември 2026 г.

В допълнение към 235-те си мача за Флуминензе, Фабио има и 976 мача за Крузейро, 150 за Васко да Гама и 30 за Униао Бандейранте, клубът, където започна кариерата си през 1997 г.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ