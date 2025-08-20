Новини
Треньорът на Левски с любопитен ход преди мача с АЗ Алкмаар

20 Август, 2025 12:59 641 1

  • левски-
  • хулио веласкес-
  • футбол-
  • аз алкмар

Испанецът отказа да проведе занимание на стадион "Васил Левски"

Треньорът на Левски с любопитен ход преди мача с АЗ Алкмаар - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Наставникът на Левски Хулио Веласкес предприе интересен ход в навечерието на първия сблъсък от плейофа за Лигата на конференциите срещу нидерландския АЗ Алкмаар.

Испанецът отказа да проведе занимание на стадион "Васил Левски", където утре ще се проведе първата среща срещу АЗ. Според запознати, той е искал да спести на играчите си пътуването с автобус до Националния стадион, а след това обратно до "Герена", при това в едни от най-натоварените часове на трафика в София.

Иначе на стадион "Васил Левски" тече подновяването на терена, след като преди около месец там се проведе концерт на една от най-великите рок групи - Guns N'Roses.

На "Герена" вчера пък бе единствено Георги Костадинов, който прави всичко възможно да се възстанови навреме и да влезе в групата на Левски за мача с АЗ Алкмаар.


  • 1 Мим

    2 0 Отговор
    Ей,то пък едно голямо разстояние от Герена до ст.В.Левски,взема се за 10 минути.Смешна работа....

    13:29 20.08.2025

