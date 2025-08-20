ЦСКА бие шута на нови трима

Чистката в ЦСКА ще продължи с поне още трима играчи. Пред раздяла с клуба са Джейсън Локило, Мика Пинто и Аарон Исека. Очакванията са до края на седмицата поне един от тях разтрогне, като най-близо до прекратяване на отношенията е Локило.

Неговите агенти вече са в София и в момента се водят преговори за това контрактът му да бъде разтрогнат по взаимно съгласие.

Локило, Пинто и Исека не оправдаха големите очаквания. Тримата се присъединиха към "червените" преди година през летния трансферен прозорец. Договорът на Пинто изтича през месец юни догодина, а на другите двама до лятото на 2027 година.