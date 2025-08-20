Новини
Спорт »
Бг футбол »
Радослав Цонев се завърна у дома

Радослав Цонев се завърна у дома

20 Август, 2025 19:17 602 1

  • радослав цонев-
  • екипа-
  • ботев враца-
  • новината -
  • видео -
  • instagram

Ботев Враца приветства своя юноша след 12-годишна пауза

Радослав Цонев се завърна у дома - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

След повече от десетилетие далеч от родния си клуб, Радослав Цонев отново ще облече екипа на Ботев Враца. Новината бе съобщена по впечатляващ начин – с динамично видео в официалния Instagram профил на врачанския тим, което предизвика вълна от ентусиазъм сред феновете.

Цонев, който през последните години трупаше опит на международната сцена, за последно игра в казахстанския Тобол. Футболната му одисея го отведе и до Италия, където защитаваше цветовете на Лече и други местни клубове.

В родната Първа лига полузащитникът е добре познат с изявите си за Левски, Пирин Благоевград и Арда Кърджали.

В последния кръг от шампионата Ботев Враца завърши наравно 0:0 именно срещу Левски – един от бившите отбори на Цонев.



Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Защо не си го върнахме в Левски?

    4 0 Отговор
    А взимаме всякакви анонимници?

    19:37 20.08.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ