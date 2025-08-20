Радослав Цонев се завърна у дома

След повече от десетилетие далеч от родния си клуб, Радослав Цонев отново ще облече екипа на Ботев Враца. Новината бе съобщена по впечатляващ начин – с динамично видео в официалния Instagram профил на врачанския тим, което предизвика вълна от ентусиазъм сред феновете.

Цонев, който през последните години трупаше опит на международната сцена, за последно игра в казахстанския Тобол. Футболната му одисея го отведе и до Италия, където защитаваше цветовете на Лече и други местни клубове.

В родната Първа лига полузащитникът е добре познат с изявите си за Левски, Пирин Благоевград и Арда Кърджали.

В последния кръг от шампионата Ботев Враца завърши наравно 0:0 именно срещу Левски – един от бившите отбори на Цонев.