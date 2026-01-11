Новини
Ботев Враца се подсилва с нападател на ЦСКА

Ботев Враца се подсилва с нападател на ЦСКА

11 Януари, 2026 08:16 674 2

  • йоан борносузов-
  • цска-
  • ботев враца-
  • футбол

Очаква се 22-годишният футболист да играе за врачани през пролетния дял от първенството, като той вече тренира с новия си тим

Ботев Враца се подсилва с нападател на ЦСКА - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Ботев Враца ще се подсили с още един футболист от ЦСКА. Става дума за нападателя Йоан Борносузов, пишат колегите от Gong.bg. Очаква се 22-годишният футболист да играе за врачани през пролетния дял от първенството, като той вече тренира с новия си тим.

Под Околчица имат нужда от нов нападател, а Борносузов от повече игрово време в елита на България, поради което ще подсили отбора на Тодор Симов.

През есента нападателят изигра два мача в efbet Лига за "червените", както и 12 за дублиращия отбор, в които се разписа два пъти.

Йоан Борносузов се завърна в ЦСКА през лятото на 2024 година от Примаверата на Дженоа.

До момента Ботев Враца взе под наем от "армейците" Мартин Стойчев и Сейни Санянг. Очаква се да бъдат официализирани трансферите на Борносузов и вратаря Марин Орлинов. В същото време към "Армията" пое Димитър Евтимов.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Перник

    0 0 Отговор
    Слава за Пикси Стойкович, Дарко Панчев и Звонимир Бобан.

    08:46 11.01.2026

  • 2 Перник

    2 0 Отговор
    Гнусното Прасе деница сачева некога е била по слаба.

    08:46 11.01.2026

