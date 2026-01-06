Ботев Враца продаде свой защитник в Румъния

Вратата към ново предизвикателство се отвори за защитника Ариан Кабаши, който официално напусна редиците на Ботев Враца и ще продължи кариерата си в румънския Чиксереда. Българският клуб потвърди трансфера чрез публикация в социалните мрежи, с която изпрати сърдечни благодарности към 29-годишния футболист.

Кабаши, който е бивш младежки национал на Косово, пристигна във Враца през миналата година и бързо се утвърди като ключова фигура в отбраната на тима. За периода си в Ботев той изигра 38 срещи, в които реализира един гол и подаде за още едно попадение, демонстрирайки стабилност и отдаденост на терена.

"Благодарим на Ариан за професионализма и страстта, с които защитаваше нашите цветове. Желаем му здраве и много успехи в румънската Суперлига!", написаха от Ботев Враца във Facebook.

Новият клуб на Кабаши – Чиксереда, в момента заема 14-ата позиция в класирането на румънския елит с актив от 16 точки. Очаква се опитният бранител да внесе допълнителна сигурност в защитата на отбора и да помогне в битката за по-предно класиране.