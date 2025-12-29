Пулишич проговори за слуховете за връзка с холивудската звезда Сидни Суини

Кристиан Пулишич, 27-годишният нападател на Милан и националния отбор на САЩ, проговори пред своите фенове и медиите, след като в последните дни се появиха слухове за връзка със 28-годишната американска актриса Сидни Суини.

В Instagram Пулишич публикува съобщение: „Моля, спрете с измислените истории за личния ми живот. Източниците трябва да носят отговорност – това може да повлияе на живота на хората.“

В други социални канали той допълни: „Фалшиви новини, момчета, спрете с тази абсурдна история.“