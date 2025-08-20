Виктор Бонифейс е новата голяма цел на Милан

Милан е на път да осъществи впечатляващ трансфер, като се приближава до подпис с нигерийската звезда на Байер Леверкузен Виктор Бонифейс. След дълги седмици на спекулации и неуспешни опити за привличане на Душан Влахович от Ювентус и Расмус Хойлунд от Манчестър Юнайтед, „росонерите“ изглежда най-сетне са открили своя нов голмайстор.

Според авторитетни източници от Италия и Германия, преговорите между Милан и „аспирините“ са в напреднала фаза. Италианският гранд вече е отправил официална оферта за наем с опция за окончателно закупуване на стойност около 30 милиона евро – предложение, което се очаква да удовлетвори ръководството на Леверкузен.

Самият Бонифейс е дал съгласието си за личните условия и с нетърпение очаква сделката да бъде финализирана. 24-годишният нападател се превърна в истинска сензация в Бундеслигата, след като още в първия си сезон с екипа на Леверкузен спечели шампионската титла. За двата си сезона на „БайАрена“ Бонифейс впечатли с 32 попадения и 12 асистенции в 61 срещи – статистика, която не остана незабелязана от европейските грандове.