Отново броят Уелтън за сигурен в Левски

Дъвката „Уелтън" ще продължава да се върти през този трансферен прозорец. Вчера платформата Х (бивш Twitter) бе заляна с новини, които го пратиха на „Герена", пише "Мач Телеграф".

Нападателят вече се бил разбрал с Левски за условията и оставало само „сините" да се договорят с Гамба. Тимът от Осака ще търси промяна и за целта доста от досегашните играчи ще бъдат продадени.

Дори и под цената, за която са били купени. Интересното обаче, че Уелтън е сред любимците на феновете на тима, които смятат, че трябва да бъде задържан на всяка цена. Бразилецът, който има наш паспорт, е сред топ 10 на най-бързите футболисти в елита на Япония.

Освен това се оценява на 1,3 милиона евро, а от Левски едва ли ще платят такава цена, за да си го върнат.