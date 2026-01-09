Новини
Спорт »
Бг футбол »
Отново броят Уелтън за сигурен в Левски

9 Януари, 2026 12:57 488 0

  • уелтън-
  • левски-
  • футбол-
  • трансфер-
  • гамба

Нападателят вече се бил разбрал с Левски за условията и оставало само „сините" да се договорят с Гамба

Отново броят Уелтън за сигурен в Левски - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Дъвката „Уелтън" ще продължава да се върти през този трансферен прозорец. Вчера платформата Х (бивш Twitter) бе заляна с новини, които го пратиха на „Герена", пише "Мач Телеграф".

Нападателят вече се бил разбрал с Левски за условията и оставало само „сините" да се договорят с Гамба. Тимът от Осака ще търси промяна и за целта доста от досегашните играчи ще бъдат продадени.

Дори и под цената, за която са били купени. Интересното обаче, че Уелтън е сред любимците на феновете на тима, които смятат, че трябва да бъде задържан на всяка цена. Бразилецът, който има наш паспорт, е сред топ 10 на най-бързите футболисти в елита на Япония.

Освен това се оценява на 1,3 милиона евро, а от Левски едва ли ще платят такава цена, за да си го върнат.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
