Лудогорец се изправя срещу Шкендия в Скопие с амбиция да вземе преднина още в първия двуой

Българският шампион Лудогорец гостува тази вечер на македонския тим Шкендия Тетово в първия плейофен сблъсък за място в основната фаза на Лига Европа. Началният съдийски сигнал ще прозвучи точно в 21:00 часа.

Разградчани са решени да вземат предимство още в първата среща, за да си осигурят по-спокойна подготовка преди реванша на собствен терен.

Победителят от този двубой ще си гарантира участие в престижните групи на Лига Европа, докато загубилият ще продължи европейското си приключение в Лигата на конференциите.

И двата отбора пристигат в този плейоф след разочарования в квалификациите за Шампионската лига. Лудогорец отпадна след драматичен сблъсък с унгарския Ференцварош, а Шкендия бе спряна от азербайджанския Карабах.

В родното първенство „орлите“ демонстрират стабилна форма с четири победи и едно равенство срещу Локомотив София, докато македонският съперник стартира сезона с две поредни победи.

Треньорският щаб на Лудогорец ще трябва да се справя без някои ключови футболисти – Агибу Камара, Квадво Дуа и Емерсон Родригес са извън сметките поради травми. Добрата новина за българския тим е, че новото попълнение Матеус Машадо вече е картотекиран и може да дебютира в евротурнирите.

Главен арбитър на срещата ще бъде опитният англичанин Крис Кавана.