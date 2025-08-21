БФС: Нямаме задължения към никого

От Българския футболен съюз обявиха в специално изявление, че централата няма задължения към никого, в това число играчи, институции, дружества и други.

"Във връзка с излезли публикации в медиите, че Българският футболен съюз има неизплатени повиквателни към футболистите от представителния национален отбор, заявяваме категорично, че БФС няма задължения към никого, в това число играчи, институции, дружества и др.

Футболната централа е в отлично финансово състояние, като за последната година има допълнителен приход от 7 милиона лева към бюджета спрямо предходната година. На този фон БФС сключи няколко спонсорски договора през последните месеци, в резултат на което клубовете от Mr Bit Втора лига ще получат финансова помощ в размер на 800 000 лв.

Всякакви други публикации и изявления в медиите, свързани с финансовото състояние на БФС, са манипулативни и не отговарят на действителното положение на централата", се казва в изявлението на БФС.