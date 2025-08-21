Новини
Аталанта подсили редиците си с черногорски национал

Аталанта подсили редиците си с черногорски национал

21 Август, 2025 12:06

Никола Кръстович подписа петгодишен контракт

Аталанта подсили редиците си с черногорски национал - 1
Снимка: x.com
Ангел Лазаров

Италианският футболен клуб Аталанта си осигури услугите на нападателя Никола Кръстович от Лече. Сделката, която бе финализирана след успешни медицински тестове в сряда, възлиза на впечатляващите 25 милиона евро, а при евентуален бъдещ трансфер Лече ще получи допълнителни 10% от сумата.

Черногорският национал, който ще носи фланелката с номер 90, се присъединява към "бергамаските" с петгодишен контракт. Така Кръстович става шестото ново попълнение на Аталанта през това лято, след като към тима вече се присъединиха Никола Залевски, Одилон Косуну, Камалдийн Сулемана, Онест Аханор и Марко Спортиело.

Пътят на 24-годишния нападател започва в родния му клуб Зета Голубовац, а след това преминава през сръбските грандове Цървена звезда и Графичар, както и през словашкия Дунайска стреда, преди да се утвърди в италианската Серия А с екипа на Лече.


