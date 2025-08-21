Новини
Спорт »
Други спортове »
Гаджето на Александър Везенков впечатли с тежка силова тренировка - ВИДЕО

Гаджето на Александър Везенков впечатли с тежка силова тренировка - ВИДЕО

21 Август, 2025 13:34 1 056 1

  • александър везенков-
  • баскетбол-
  • национален отбор-
  • контузия-
  • никол елефтeриаду-
  • фитнес-
  • мотивация-
  • световно първенство-
  • катар 2027-
  • възстановяване

Никол Елефтeриаду има сериозен спортен опит

Гаджето на Александър Везенков впечатли с тежка силова тренировка - ВИДЕО - 1
Снимка: Instagram
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Българският баскетболен национал Александър Везенков, който се превърна в истинска звезда на Евролигата и донесе титла на Олимпиакос, не можа да помогне на "лъвовете" в битката за място на Световното първенство по баскетбол в Катар през 2027 година. Причината е неприятна травма в глезена, която временно го извади от игра и остави националния ни отбор извън квалификациите.

Докато феновете с нетърпение очакват неговото завръщане на паркета, Везенков не губи мотивация и вече планира своето възстановяване.

В този труден момент до него неотлъчно стои неговата половинка – Никол Елефтeриаду. Тя не само го подкрепя морално, но и активно участва в тренировъчния му процес. Никол, която има сериозен спортен опит зад гърба си, сподели вдъхновяващо видео в социалните мрежи, което бързо привлече вниманието на последователите ѝ.

В описанието към клипа тя подчертава, че фитнесът не е просто физическо предизвикателство, а начин да изградиш силен дух и увереност: „Фитнесът не е само за тялото. Той е за ума, за самочувствието и за психиката. Ако се чувстваш силен, когато вдигаш тежести, ще се почувстваш още по-силен, когато видиш промяната в себе си. Какво ви кара да се чувствате непобедими?“


За Никол интензивните тренировки са част от ежедневието – тя е бивша професионална спортистка, доказала се на високо ниво. Сега тя вдъхновява не само Везенков, но и всички, които следят пътя им към възстановяване и нови успехи.



Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ерик Бомонт

    3 0 Отговор
    Защо и тази, очевидно гъркиня, е направила и невъзможното, за да замяза на Ким Кардашиян?! Известните и успешни мъже са съгласни да си общуват е нейна имитация ли? Тъпо!

    13:59 21.08.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ