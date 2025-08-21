Гаджето на Александър Везенков впечатли с тежка силова тренировка - ВИДЕО

Българският баскетболен национал Александър Везенков, който се превърна в истинска звезда на Евролигата и донесе титла на Олимпиакос, не можа да помогне на "лъвовете" в битката за място на Световното първенство по баскетбол в Катар през 2027 година. Причината е неприятна травма в глезена, която временно го извади от игра и остави националния ни отбор извън квалификациите.

Докато феновете с нетърпение очакват неговото завръщане на паркета, Везенков не губи мотивация и вече планира своето възстановяване.

В този труден момент до него неотлъчно стои неговата половинка – Никол Елефтeриаду. Тя не само го подкрепя морално, но и активно участва в тренировъчния му процес. Никол, която има сериозен спортен опит зад гърба си, сподели вдъхновяващо видео в социалните мрежи, което бързо привлече вниманието на последователите ѝ.

В описанието към клипа тя подчертава, че фитнесът не е просто физическо предизвикателство, а начин да изградиш силен дух и увереност: „Фитнесът не е само за тялото. Той е за ума, за самочувствието и за психиката. Ако се чувстваш силен, когато вдигаш тежести, ще се почувстваш още по-силен, когато видиш промяната в себе си. Какво ви кара да се чувствате непобедими?“

За Никол интензивните тренировки са част от ежедневието – тя е бивша професионална спортистка, доказала се на високо ниво. Сега тя вдъхновява не само Везенков, но и всички, които следят пътя им към възстановяване и нови успехи.