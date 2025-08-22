Наполи опитва да вземе Расмус Хойлунд

Наполи е на път да направи сериозен ход за привличането нападателят на Манчестър Юнайтед Расмус Хойлунд, който се превърна в топ цел за италианския шампион.

След неприятната травма на Ромелу Лукаку, „адзурите“ са в трескаво търсене на нов голмайстор, а младият датчанин изпъква като най-желаното попълнение, съобщава Sky Sports. Според последните информации, ръководството на Наполи е готово да пренастрои стратегията си и да предложи на „червените дяволи“ сделка под наем с включена задължителна клауза за откупуване. Досега неаполитанците настояваха само за опция за покупка през следващото лято, но сега са склонни да извадят между 40 и 45 милиона евро, за да си осигурят услугите на Хойлунд.

Самият футболист също гледа с интерес към възможността да заиграе на стадион „Диего Армандо Марадона“ и не крие желанието си за ново предизвикателство в Серия А.

Въпреки че Хойлунд е основният фаворит за подсилване на атаката, Наполи не изключва и други варианти. Сред алтернативите се споменават Артьом Довбик от Рома, както и Николас Джаксън, който в момента носи екипа на Челси. Клубът внимателно следи развитието около тези играчи, но приоритетът остава датският национал.