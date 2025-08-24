Антонио Конте: Все още опитвам да намеря правилната формула

Старши треньорът Антонио Конте похвали духа на Наполи, но призна, че все още търси правилния баланс в халфовата линия, след като видя как отборът му започна защитата на титлата си в Серия А с победа над Сасуоло с 2:0 като гост в събота.

"Все още се опитвам да намеря правилната формула, за да съм сигурен, че тримата полузащитници от миналия сезон могат да действат хармонично с Кевин Де Бройне. Нямахме много време да работим по това, но виждам някои интересни неща", заяви Конте пред DAZN.

Специалистът подчерта контрастните качества на ключовите си играчи в полузащитата на тима и каза, че голмайсторите срещу Сасуоло - Скот Мактоминей и Де Бройне се допълват по различни начини.

"Скот е боец, който може да се намесва от дълбочина, като същевременно има и добър удар от разстояние. Първият гол беше ситуация, която бяхме пробвали на тренировките. Де Бройне има различни характеристики, обича да се движи и рядко влиза в наказателното поле. Опитваме се да гарантираме, че всички зони са покрити", добави Антонио Конте.

Наставникът на Наполи призна силата на претендентите за титлата в Серия А този сезон, отбелязвайки, че неговият тим все още интегрира нови футболисти.

"Ще бъде много трудна и интересна кампания със седем или осем отбора, борещи се за Скудетото или квалификациите за Шампионската лига. Опитваме се да завършим структурата на състава и това ще изисква търпение", обясни Конте.

Кевин Де Бройне, който отбеляза при дебюта си в Серия А, коментира, че все още се приспособи към италианския футбол.

"Беше хубав момент. Просто се опитах да поставя топката на правилното място. Трябва да се адаптирам още малко и мога да се справя по-добре, но това е страхотна група от играчи и те ми помагат да се установя лесно", заяви Де Бройне.