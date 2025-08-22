Новини
Илия Юруков подсилва халфовата линия на Ботев Враца

22 Август, 2025 20:06 421 0

Опитният халф премина при "зелените"

Илия Юруков подсилва халфовата линия на Ботев Враца - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Врачанският Ботев направи нов силен трансфер само часове преди важната си визита в Добрич, като обяви привличането на опитния полузащитник Илия Юруков.

С този ход клубът от Северозападна България демонстрира амбиция да затвърди позициите си в Първа лига и да засили конкуренцията в средата на терена.

Юруков, който пристига като свободен агент, за последно носи екипа на сръбския Раднички (Ниш), където натрупа ценен международен опит.

Футболистът, родом от Пловдив, е добре познат на българските фенове с изявите си за Левски и Арда, като за кърджалийския тим има впечатляващите 96 мача в елита.

Трансферът на Юруков идва само два дни след като друг доказан халф – Радослав Цонев, също акостира под Околчица. Очакванията към двамата са големи – те трябва да внесат свежест, стабилност и класа в състава на Ботев, който се стреми към по-добро представяне в предстоящите срещи от шампионата.


