Холанд успокои феновете: покри тегловия тест и ще играе срещу Нотингам

Ерлинг Холанд разсея всички съмнения около състоянието си след коледните празници. Нападателят на Манчестър Сити показа в социалните мрежи резултата от тегловия тест и увери, че всичко е в норма. Той ще бъде на разположение за мача срещу Нотингам.

Още преди празниците Пеп Гуардиола предупреди футболистите си, че може да се празнува, но без прекаляване. Каталунският мениджър дори е претеглил всеки играч поотделно и е дал ясно да се разбере, че няма да повика в групата онези, които се върнат с наднормено тегло.

След коледния обяд Холанд реши шеговито лично да сложи край на спекулациите, като публикува теглото си в Instagram с успокояващо послание. Така норвежецът потвърди, че е спазил правилата на треньора и ще бъде част от състава на Сити в предстоящия двубой.