Холанд успокои феновете: покри тегловия тест и ще играе срещу Нотингам

26 Декември, 2025 08:30 797 1

Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Ерлинг Холанд разсея всички съмнения около състоянието си след коледните празници. Нападателят на Манчестър Сити показа в социалните мрежи резултата от тегловия тест и увери, че всичко е в норма. Той ще бъде на разположение за мача срещу Нотингам.

Още преди празниците Пеп Гуардиола предупреди футболистите си, че може да се празнува, но без прекаляване. Каталунският мениджър дори е претеглил всеки играч поотделно и е дал ясно да се разбере, че няма да повика в групата онези, които се върнат с наднормено тегло.

След коледния обяд Холанд реши шеговито лично да сложи край на спекулациите, като публикува теглото си в Instagram с успокояващо послание. Така норвежецът потвърди, че е спазил правилата на треньора и ще бъде част от състава на Сити в предстоящия двубой.


  • 1 лоза

    Хааланд да си оплете косата на две плитки.

    08:47 26.12.2025

