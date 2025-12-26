С голямо сърце: Оливие Жиру се превъплъти в Дядо Коледа за малък болен фен на Лил (ВИДЕО)

Оливие Жиру показа човешката си страна, като се облече като Дядо Коледа, за да изненада Гаел - малък привърженик на Лил, който от години се бори с левкемия и вече е на път към пълно възстановяване.

Инициативата беше организирана от клуба, който засне както подготовката, така и трогателната среща между Жиру и детето, а след това публикува видеото в официалните си профили в социалните мрежи.

Жестът на френския нападател предизвика силни емоции сред феновете и още веднъж показа, че големите футболисти могат да бъдат пример не само на терена, но и извън него.

