С голямо сърце: Оливие Жиру се превъплъти в Дядо Коледа за малък болен фен на Лил (ВИДЕО)

С голямо сърце: Оливие Жиру се превъплъти в Дядо Коледа за малък болен фен на Лил (ВИДЕО)

26 Декември, 2025 09:29 579 1

Инициативата беше организирана от клуба и споделена в социалните мрежи

С голямо сърце: Оливие Жиру се превъплъти в Дядо Коледа за малък болен фен на Лил (ВИДЕО) - 1
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Оливие Жиру показа човешката си страна, като се облече като Дядо Коледа, за да изненада Гаел - малък привърженик на Лил, който от години се бори с левкемия и вече е на път към пълно възстановяване.

Инициативата беше организирана от клуба, който засне както подготовката, така и трогателната среща между Жиру и детето, а след това публикува видеото в официалните си профили в социалните мрежи.

Жестът на френския нападател предизвика силни емоции сред феновете и още веднъж показа, че големите футболисти могат да бъдат пример не само на терена, но и извън него.

ВИДЕО МОЖЕ ДА ВИДИТЕ ТУК!


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Чест и ПОЧИТАНИЯ

    0 0 Отговор
    Дано има повече Добри хора като него. Почти всички да са.

    11:05 26.12.2025

