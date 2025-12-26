Новини
Барселона и Ювентус влизат в битка за аржентински защитник

26 Декември, 2025 09:59 582 2

Аржентинецът има договор до лятото и към момента не го е подновил

Барселона и Ювентус влизат в битка за аржентински защитник - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Барселона и Ювентус имат интерес към защитника на Борнемут Маркос Сенеси, твърди Фабрицио Романо. Аржентинецът има договор до лятото и към момента не го е подновил.

Сенеси се утвърди като един от най-добрите футболисти на "черешките", като дори се завърна и в националния отбор.

Много е вероятно бранителят да си тръгне от Борнемут през лятото, а каталунците и "бианконерите" следят ситуацията.

Сенеси премина в Борнемут през лятото на 2022 година от Фейенорд. През този сезон той има 17 мача и три асистенции във всички турнири.


